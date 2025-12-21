Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

Tras no ver acción en el último partido del año 2025 con el Olympique de Marsella donde se impusieron 6-0 sobre el FC Bourg-Péronnas en los treintaidosavos de final de la Copa de Francia, Michael Amir Murillo tendrá unos días de descanso para las fiestas de fin de año junto a su familia.

El lateral canalero no volverá a las canchas hasta el mes de enero cuando su club enfrente al Nantes en la Ligue 1 de Francia.

En la actual temporada 2025-2026, Amir de 29 años ha jugado un total de 18 partidos sumando liga y Champions League, registrando un total de dos goles y una asistencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

El seleccionado nacional y el Marsella volverán a jugar el domingo 4 de enero frente al Nantes en la jornada 17 del campeonato francés. Las emociones de este encuentro se llevarán a cabo en el Estadio Vélodrome desde las 9:00 a.m.