Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo tendrá un parón por las fiestas de fin de año y regresará a la acción en enero con el Olympique de Marsella.

El lateral canalero no volverá a las canchas hasta el mes de enero cuando su club enfrente al Nantes en la Ligue 1 de Francia.

En la actual temporada 2025-2026, Amir de 29 años ha jugado un total de 18 partidos sumando liga y Champions League, registrando un total de dos goles y una asistencia.

El seleccionado nacional y el Marsella volverán a jugar el domingo 4 de enero frente al Nantes en la jornada 17 del campeonato francés. Las emociones de este encuentro se llevarán a cabo en el Estadio Vélodrome desde las 9:00 a.m.

