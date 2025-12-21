Michael Amir Murillo no sumó minutos con el Marsella en Copa de Francia

El Olympique de Marsella con Michael Amir Murillo en el banquillo, goleó 6-0 al FC Bourg-Péronnas en los treintaidosavos de final de la Copa de Francia.

Los olímpicos demostraron su superioridad de principio a fin ante un rival que compite en el Championnat National, la tercera liga de fútbol más importante del país francés

Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Igor Paixao, Bilal Nadir y Mmadi fueron los encargados de marcar los goles de la victoria en el Stade Marcel-Vercherea.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

El seleccionado nacional de 29 años y su club volverán a jugar el próximo 4 de enero desde las 9:00 am ante el Nantes en la fecha 17 de la Ligue 1.