COPA DE FRANCIA Fútbol Internacional -  21 de diciembre de 2025 - 11:44

Michael Amir Murillo no sumó minutos con el Marsella en Copa de Francia

El conjunto del Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo aplastó al FC Bourg-Péronnas en los treintaidosavos de final de la Copa de Francia.

Michael Amir Murillo no sumó minutos con el Marsella en Copa de Francia

Michael Amir Murillo no sumó minutos con el Marsella en Copa de Francia

FOTO:OLYMPIQUE DE MARSELLA

El Olympique de Marsella con Michael Amir Murillo en el banquillo, goleó 6-0 al FC Bourg-Péronnas en los treintaidosavos de final de la Copa de Francia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OM_Officiel/status/2002764638753358002?s=20&partner=&hide_thread=false

Los olímpicos demostraron su superioridad de principio a fin ante un rival que compite en el Championnat National, la tercera liga de fútbol más importante del país francés

Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Igor Paixao, Bilal Nadir y Mmadi fueron los encargados de marcar los goles de la victoria en el Stade Marcel-Vercherea.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

El seleccionado nacional de 29 años y su club volverán a jugar el próximo 4 de enero desde las 9:00 am ante el Nantes en la fecha 17 de la Ligue 1.

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo y Olympique de Marsella superaron al AS Mónaco

Aston Villa le pegó al Manchester United con doblete de Morgan Rogers

El Bayern Múnich goleó al Heidenheim y ya es 'campeón de invierno'

Recomendadas

Últimas noticias