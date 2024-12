Michael Amir Murillo responde a los rumores de una posible salida del Marsella

"Con el impulso alcanzado hasta ahora, sabemos que esta copa es importante para nosotros. Queremos ganarla. Mantendremos la misma mentalidad", señaló Amir.

"Nosotros estuvimos muy serios e involucrados durante el último partido contra el Saint-Étienne (victoria 2-0), pero este encuentro de la Copa de Francia será totalmente diferente. Con la llegada de un nuevo entrenador (Eirik Horneland) podrán jugar con otro sistema", dijo Murillo.

"Soy un jugador al que le gusta atacar. Pero ayudo al equipo en la posición en la que estoy hoy. Ahí, mi papel es a la defensiva y eso me conviene”, comentó.

Michael Amir Murillo y los rumores sobre una posible salida

El seleccionado nacional de 28 años también respondió a los rumores que señalan una posible salida este invierno, dejando claro que está feliz en el club francés.

"No sé de qué rumor hablas. Estoy feliz en Marsella. Me llevo muy bien con todos y con mis compañeros, no no sé, no sé de dónde vienen estos rumores", destacó.

"Mi vida ha cambiado mucho desde que estoy aquí. OM es un club muy grande, con un gran número de seguidores en Panamá. Mis compañeros de selección me ven como un líder, con respeto desde que entré a este gran club", agregó.