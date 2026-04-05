MLB: José Caballero le gana el duelo de panameños a Leo Jiménez

Repasa la actuación de los panameños que vieron acción este sábado 4 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Esta jornada estuvo marcada por el duelo entre panas con José Caballero y Leo Jiménez quienes salieron titulares para sus respectivos equipos.

Panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en tres turnos, se ponchó tres veces en la victoria de los Yankees de New York ante los Marlins de Miami. Este año batea para .148 con 1 remolcada, 3 bases robadas y .381 de OPS.

Leo Jiménez

"Joy" se fue de 3-2 para dejar su promedio en .400 con los Marlins de Miami tras su llegada desde los Blue Jays.

Iván Herrera

Se fue de 3-1 con 1 base por bolas y 2 anotadas en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Tigres de Detroit. Esta campaña batea para .214 con 4 impulsadas y .682 de OPS.