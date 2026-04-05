BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  5 de abril de 2026 - 08:33

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 5 de abril

Repasa los partidos que hay para hoy domingo 5 de abril en la Serie de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 5 de abril

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 5 de abril

FOTO / FEDEBEIS

Repasa los partidos que hay para hoy domingo 5 de abril en la Serie de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Veraguas y Panamá Oeste iniciaron con buen pie la ronda de ocho con triunfos ante Chiriquí y Darién respectivamente.

Para hoy se activan las otras dos llaves, con los partidos entre Coclé - Bocas del Toro y Herrera - Colón.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Veraguas vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
  • Coclé vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
  • Herrera vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.

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