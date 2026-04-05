Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 5 de abril FOTO / FEDEBEIS

Repasa los partidos que hay para hoy domingo 5 de abril en la Serie de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.

Veraguas y Panamá Oeste iniciaron con buen pie la ronda de ocho con triunfos ante Chiriquí y Darién respectivamente.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse