Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy domingo 5 de abril

Repasa los partidos que hay para hoy domingo 5 de abril en la Serie de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026.
Para hoy se activan las otras dos llaves, con los partidos entre Coclé - Bocas del Toro y Herrera - Colón.
Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026
- Veraguas vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
- Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
- Coclé vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 7:00 P.M.
- Herrera vs Colón en el Estadio Roberto Mariano Bula a las 7:00 P.M.