Ismael Díaz decisivo en victoria del Club León ante Atlas en la Liga MX

El Club León firmó una sólida victoria por 2-0 ante Atlas en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido donde el panameño Ismael Díaz volvió a ser protagonista con una asistencia clave en el cierre del encuentro.
En la segunda mitad, el equipo mantuvo la presión y generó varias oportunidades, aunque el marcador se mantuvo corto hasta los minutos finales.
Ismael Díaz, decisivo
Cuando el partido agonizaba, apareció el talento panameño. Ismael Díaz fue determinante al minuto 91, asistiendo a Daniel Arcila, quien definió dentro del área para sentenciar el 2-0 definitivo.
El atacante canalero no solo participó en el gol, sino que se mostró activo durante su tiempo en cancha, generando peligro constante y confirmando su buen momento en el fútbol mexicano.