Real Madrid vs Bayern Múnich: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Champions League

Real Madrid y Bayern Múnich se ven las caras en los cuartos de final de la UEFA Champions League en un duelo de "titanes".
Mientras tanto los de Vincent Kompany remontaron en los últimos diez minutos de partido ante el Friburgo para llevarse los tres puntos con un 3-2. Tom Bischof con doblete y Lennart Karl, certificaron los goles. En la fase de octavos eliminaron al Atalanta con un global de 10-2.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Bayern Múnich en la Champions League
- Fecha: Martes 7 de abril
- Hora: 2:00 P.M.
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y por rpctv.com