Real Madrid vs Bayern Múnich: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Champions League

Real Madrid y Bayern Múnich se ven las caras en los cuartos de final de la UEFA Champions League en un duelo de "titanes".

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa viene de caer en LaLiga ante el Mallorca 2-1 donde Eder Militao en su vuelta anotó el momentáneo gol del empate. En la fase previa de la Liga de Campeones dejaron atrás al Manchester City con un 5-1 en el marcador global.

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