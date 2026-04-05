CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  5 de abril de 2026 - 09:05

Real Madrid vs Bayern Múnich: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Champions League

Real Madrid y Bayern Múnich se ven las caras en los cuartos de final de la UEFA Champions League en un duelo de "titanes".

Real Madrid vs Bayern Múnich: Fecha

Real Madrid vs Bayern Múnich: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Champions League

Real Madrid y Bayern Múnich se ven las caras en los cuartos de final de la UEFA Champions League en un duelo de "titanes".

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa viene de caer en LaLiga ante el Mallorca 2-1 donde Eder Militao en su vuelta anotó el momentáneo gol del empate. En la fase previa de la Liga de Campeones dejaron atrás al Manchester City con un 5-1 en el marcador global.

Mientras tanto los de Vincent Kompany remontaron en los últimos diez minutos de partido ante el Friburgo para llevarse los tres puntos con un 3-2. Tom Bischof con doblete y Lennart Karl, certificaron los goles. En la fase de octavos eliminaron al Atalanta con un global de 10-2.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Bayern Múnich en la Champions League

  • Fecha: Martes 7 de abril
  • Hora: 2:00 P.M.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y por rpctv.com

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