CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  5 de abril de 2026 - 09:13

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Champions League

Apenas unos días de verse las caras en LaLiga, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en la UEFA Champions League.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha

FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Champions League

Apenas unos días de verse las caras en LaLiga, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en la UEFA Champions League.

En el último enfrentamiento en Liga, el FC Barcelona remontó el gol inicial de Giuliano Simeone con los tantos de Marcus Rashford y Robert Lewandowski para aprovechar la derrota del Real Madrid y alejarse a siete puntos en el liderato del torneo local.

Los de Hansi Flick dejaron atrás en la fase previa al Newcastle con un 8-3 en el globa, mientras que los de Diego Simeone se impusieron sobre el Tottenham por un 7-5 en el global.

Fecha, hora y dónde seguir en vivo FC Barcelona vs Atlético de Madrid en la Champions League

  • Fecha: Miércoles 8 de abril
  • Hora: 2:00 P.M.
  • Lugar: Spotify Camp Nou
  • Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y por rpctv.com
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