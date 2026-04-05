FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Champions League

Apenas unos días de verse las caras en LaLiga, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en la UEFA Champions League.

En el último enfrentamiento en Liga, el FC Barcelona remontó el gol inicial de Giuliano Simeone con los tantos de Marcus Rashford y Robert Lewandowski para aprovechar la derrota del Real Madrid y alejarse a siete puntos en el liderato del torneo local.

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