FC Barcelona vs Atlético de Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO 4tos de Champions League

Apenas unos días de verse las caras en LaLiga, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a enfrentar en la UEFA Champions League.
Los de Hansi Flick dejaron atrás en la fase previa al Newcastle con un 8-3 en el globa, mientras que los de Diego Simeone se impusieron sobre el Tottenham por un 7-5 en el global.
Fecha, hora y dónde seguir en vivo FC Barcelona vs Atlético de Madrid en la Champions League
- Fecha: Miércoles 8 de abril
- Hora: 2:00 P.M.
- Lugar: Spotify Camp Nou
- Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y por rpctv.com