Michael Amir Murillo y el Besiktas ganaron choque ante el Antalyaspor

El Besiktas con el panameño Michael Amir Murillo en cancha, superó 4-2 al Antalyaspor en la jornada 29 de la Superliga de Turquía.
Esta victoria coloca al club del canalero en la cuarta posición de la tabla con 55 puntos, solo por detrás de Trabzonspor (63), Fenerbahçe (63) y Galatasaray (67).
Números de Michael Amir Murillo vs Antalyaspor
El seleccionado nacional de 30 años jugó los 90' minutos, tuvo 3 despejes, 8 recuperaciones, 5/9 en duelos terrestres, 74 toques de balón, 2 faltas recibidas y 1 tiro a puerta.
El próximo partido de Amir será el domingo 19 de abril ante el Samsunspor (9:00 am) en el Estadio Samsun 19 Mayis.