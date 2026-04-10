Michael Amir Murillo y el Besiktas ganaron choque ante el Antalyaspor

El Besiktas con el panameño Michael Amir Murillo en cancha, superó 4-2 al Antalyaspor en la jornada 29 de la Superliga de Turquía.

Orkun Kökçü (5'), Jota Silva (10') y Oh Hyeon-gyu (34' y 59) anotaron los goles de la victoria en el Tüpras Stadium, mientras que Sander van de Streek (21') y Samuel Ballet (47') descontaron por la visita.

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Esta victoria coloca al club del canalero en la cuarta posición de la tabla con 55 puntos, solo por detrás de Trabzonspor (63), Fenerbahçe (63) y Galatasaray (67).

Números de Michael Amir Murillo vs Antalyaspor

El seleccionado nacional de 30 años jugó los 90' minutos, tuvo 3 despejes, 8 recuperaciones, 5/9 en duelos terrestres, 74 toques de balón, 2 faltas recibidas y 1 tiro a puerta.

El próximo partido de Amir será el domingo 19 de abril ante el Samsunspor (9:00 am) en el Estadio Samsun 19 Mayis.