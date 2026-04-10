LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  10 de abril de 2026 - 14:07

Michael Amir Murillo y el Besiktas ganaron choque ante el Antalyaspor

El lateral panameño Michael Amir Murillo fue titular en la victoria del Besiktas en encuentro ante el Antalyaspor.

Michael Amir Murillo y el Besiktas ganaron choque ante el Antalyaspor

Michael Amir Murillo y el Besiktas ganaron choque ante el Antalyaspor

Foto: Ahmad Mora/Getty Images)

El Besiktas con el panameño Michael Amir Murillo en cancha, superó 4-2 al Antalyaspor en la jornada 29 de la Superliga de Turquía.

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Orkun Kökçü (5'), Jota Silva (10') y Oh Hyeon-gyu (34' y 59) anotaron los goles de la victoria en el Tüpras Stadium, mientras que Sander van de Streek (21') y Samuel Ballet (47') descontaron por la visita.

Esta victoria coloca al club del canalero en la cuarta posición de la tabla con 55 puntos, solo por detrás de Trabzonspor (63), Fenerbahçe (63) y Galatasaray (67).

Números de Michael Amir Murillo vs Antalyaspor

El seleccionado nacional de 30 años jugó los 90' minutos, tuvo 3 despejes, 8 recuperaciones, 5/9 en duelos terrestres, 74 toques de balón, 2 faltas recibidas y 1 tiro a puerta.

El próximo partido de Amir será el domingo 19 de abril ante el Samsunspor (9:00 am) en el Estadio Samsun 19 Mayis.

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