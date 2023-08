Moisés Caicedo firmó con el Chelsea un contrato millonario

El mediocampista de 21 años, Moisés Caicedo , acordó un contrato de ocho años con el Chelsea , con opción de club de un año más, procedente del Brighton and Hove Albion de la Premier League por 115 millones de euros.

Caicedo dijo: “Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club y no tuve que pensarlo dos veces cuando Chelsea me llamó, solo sabía que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y no veo la hora de comenzar con el equipo”.