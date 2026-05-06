Mundial 2026: Conoce a Zlatko Dalić, entrenador de la Selección de Croacia

Zlatko Dalic, nacido el 26 de octubre de 1966 en Livno, Bosnia y Herzegovina, será el entrenador de la Selección de Croacia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde competirán en el grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá.

Dali se prepara para dirigir a Croacia en su tercera Copa Mundial de la FIFA consecutiva, después de haber conseguido que el combinado firmara grandes actuaciones en las dos ediciones anteriores. El técnico, de 57 años, asumió el cargo en 2017, al principio sin contrato y desde entonces ha consolidado a Croacia como una selección competitiva en el panorama internacional.

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