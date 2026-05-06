Mundial 2026: Conoce a Zlatko Dalić, entrenador de la Selección de Croacia

Zlatko Dalic, nacido el 26 de octubre de 1966 en Livno, Bosnia y Herzegovina, será el entrenador de la Selección de Croacia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde competirán en el grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá.
Aunque Dalic mantiene su confianza en Modric y en veteranos como Ivan Perišic y Andrej Kramaric, la fase de clasificación también sirvió para integrar a una nueva generación de promesas. El central Luka Vuškovic, de 18 años, y jugadores como Igor Matanovic, Franjo Ivanovic y Marco Pašalic, todos en la veintena, se incorporaron al grupo con la idea de que Croacia llegue a Norteamérica con una base renovada y un caudal de talento emergente.
Trayectoria de Zlatko Dalic - Mundial 2026
- Nogometni Klub Varteks (2005-2007)
- HNK Rijeka (2007-2008)
- FC Dinamo City (2008-2009)
- NK Slaven Belupo (2009-2010)
- Al-Faisaly FC (2010-2012)
- Al-Hilal Saudi FC (asistente 2013)
- Al-Ain FC (2014-2017)
Logros de Zlatko Dalic con Croacia
- Subcampeón del mundo - Copa Mundial de la FIFA 2018
- Tercer lugar - Copa Mundial de la FIFA 2022
FUENTE: FIFA