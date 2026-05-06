MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  6 de mayo de 2026 - 16:09

Mundial 2026: Conoce a Zlatko Dalić, entrenador de la Selección de Croacia

El bosniocroata Zlatko Dalic será el entrenador de la Selección de Croacia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a Zlatko Dalić

Mundial 2026: Conoce a Zlatko Dalić, entrenador de la Selección de Croacia

Zlatko Dalic, nacido el 26 de octubre de 1966 en Livno, Bosnia y Herzegovina, será el entrenador de la Selección de Croacia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde competirán en el grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá.

Dali se prepara para dirigir a Croacia en su tercera Copa Mundial de la FIFA consecutiva, después de haber conseguido que el combinado firmara grandes actuaciones en las dos ediciones anteriores. El técnico, de 57 años, asumió el cargo en 2017, al principio sin contrato y desde entonces ha consolidado a Croacia como una selección competitiva en el panorama internacional.

Aunque Dalic mantiene su confianza en Modric y en veteranos como Ivan Perišic y Andrej Kramaric, la fase de clasificación también sirvió para integrar a una nueva generación de promesas. El central Luka Vuškovic, de 18 años, y jugadores como Igor Matanovic, Franjo Ivanovic y Marco Pašalic, todos en la veintena, se incorporaron al grupo con la idea de que Croacia llegue a Norteamérica con una base renovada y un caudal de talento emergente.

Trayectoria de Zlatko Dalic - Mundial 2026

  • Nogometni Klub Varteks (2005-2007)
  • HNK Rijeka (2007-2008)
  • FC Dinamo City (2008-2009)
  • NK Slaven Belupo (2009-2010)
  • Al-Faisaly FC (2010-2012)
  • Al-Hilal Saudi FC (asistente 2013)
  • Al-Ain FC (2014-2017)

Logros de Zlatko Dalic con Croacia

  • Subcampeón del mundo - Copa Mundial de la FIFA 2018
  • Tercer lugar - Copa Mundial de la FIFA 2022

FUENTE: FIFA

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