NBA: Sixers le dan la bienvenida a LeBron James

Mike Gansey, presidente de operaciones de baloncesto de los Philadelphia 76ers, anunció hoy que el equipo ha fichado a LeBron James, cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NBA. De acuerdo con la política del equipo, no se revelaron los términos del acuerdo.

James, máximo anotador de la NBA de todos los tiempos con 43.440 puntos en su carrera, también posee récords de la NBA con 21 selecciones al Mejor Quinteto de la NBA (13 veces en el Primer Equipo) y 22 nominaciones al All-Star. Ha sido nombrado MVP de las Finales de la NBA en cada una de sus cuatro temporadas de campeonato (Miami – 2012, 2013; Cleveland – 2016; Los Ángeles – 2020), convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NBA en ser nombrado MVP de las Finales de la NBA con tres franquicias diferentes.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

La bienvenida a su nueva estrella LeBron James "Me entusiasma darle la bienvenida a LeBron James a los Philadelphia 76ers. Uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y uno de los mejores atletas de todos los tiempos, sus logros son icónicos: cuatro veces campeón de la NBA, cuatro veces MVP de la NBA, cuatro veces MVP de las Finales, tres veces medallista de oro olímpico, máximo anotador de la NBA de todos los tiempos, un récord de 22 selecciones al All-Star y 21 selecciones al Mejor Quinteto de la NBA", dijo el socio gerente Josh Harris. "Estoy ansioso por ver a LeBron junto a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey y nuestra talentosa plantilla mientras trabajamos para brindar un campeonato a Filadelfia. A LeBron y su familia: estamos agradecidos de que hayan elegido a los 76ers y esperamos con ilusión este nuevo capítulo de su legendaria carrera. ¡Bienvenidos a los 76ers!" FUENTE: NBA