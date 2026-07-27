Javier Chicharito Hernández jugará con el Atlético Dallas del USL Championship

El Atlético Dallas del USL Championship, una liga profesional considerada el segundo escalón del fútbol estadounidense, anunció este lunes el fichaje del mexicano Javier Chicharito Hernández, que se encontraba sin equipo desde que abandonó la disciplina del Guadalajara a finales de 2025.

'Chicharito', de 38 años, firmará por dos temporadas, con opción a una tercera, según informó en un comunicado el Atlético Dallas.

"Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol americano, su diversidad y su futuro. Quiero contribuir a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes jugadores de todo el norte de Texas y brindar a nuestros seguidores un equipo en el que puedan creer desde el principio. No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol americano en Dallas", aseguró el delantero.

'Chicharito' es el primer fichaje en la historia de la recién formada franquicia texana, que debutará oficialmente en 2027 y jugará como local en el Cotton Bowl, un estadio con capacidad para más de 91.000 espectadores.

Chicharito Hernández y su experiencia

El máximo goleador en la historia de la selección mexicana, con 52 tantos, acabó su vinculación con el Guadalajara el pasado diciembre y desde entonces no había recalado en otro equipo. Durante el pasado Mundial trabajó como comentarista deportivo.

Esta no será la primera experiencia de 'Chicharito' en Estados Unidos, puesto que entre 2020 y 2023 jugó en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

La incorporación del delantero, 'ex' del Manchester United o el Real Madrid, entre otros equipos, brinda un nombre con vasta jerarquía al Atlético Dallas y a la USL, que desea rivalizar con la MLS a partir de 2028.

Para ello apostará por una transformación estructural de la competición, instaurando un sistema de ascensos y descensos inédito en el deporte de élite de Estados Unidos, y fomentando la llegada de nuevas franquicias.