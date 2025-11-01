 Mundial Femenino Sub-17: Corea del Norte golea a Japón y avanzan a semifinales

Corea del Norte, vigente campeón del mundo, doblegó este sábado a Japón (5-1) en su encuentro de cuartos de final del Mundial Femenino sub-17 y se acerca aún más a la repetición del título.
Corea del Norte quiere otra final
En unos primeros minutos frenéticos, las niponas recortaron en el marcador por medio de Konoha Nakamura, 2-1 (min.8). Corea del Norte siguió con el dominio y volvió a poner algo más de ventaja con el tanto de Yu Jong-Hyang (3-1, min.26).
Con la intención de remontar, Japón trató de abrir el encuentro, pero se encontró con otro gol más de Kim Won-Sim (4-1, min.73) y con otro más de Ri Ui-Gyong, que lo cerró con una manita (5-1, min.90+6) Así, Corea del Norte avanza hacia las semifinales, donde se medirá a Brasil, con la posibilidad intacta de conseguir el bicampeonato mundial.
FUENTE: EFE