 Mundial Femenino Sub-17: Corea del Norte golea a Japón y avanzan a semifinales

Corea del Norte , vigente campeón del mundo, doblegó este sábado a Japón (5-1) en su encuentro de cuartos de final del Mundial Femenino sub-17 y se acerca aún más a la repetición del título.

Las norcoreanas comenzaron de manera inmejorable el partido y marcaron el 1-0 en el primer minuto de partido, obra de Kim Won-Sim. Prácticamente no había encajado aún el golpe anímico Japón cuando Ri Ui-Gyong marcó el 2-0 sólo cinco minutos después.

Corea del Norte quiere otra final

En unos primeros minutos frenéticos, las niponas recortaron en el marcador por medio de Konoha Nakamura, 2-1 (min.8). Corea del Norte siguió con el dominio y volvió a poner algo más de ventaja con el tanto de Yu Jong-Hyang (3-1, min.26).

Con la intención de remontar, Japón trató de abrir el encuentro, pero se encontró con otro gol más de Kim Won-Sim (4-1, min.73) y con otro más de Ri Ui-Gyong, que lo cerró con una manita (5-1, min.90+6) Así, Corea del Norte avanza hacia las semifinales, donde se medirá a Brasil, con la posibilidad intacta de conseguir el bicampeonato mundial.

FUENTE: EFE