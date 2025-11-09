Mundial Sub-17: Argentina goleó a Fiyi y pasó de manera invicta a dieciseisavos

La selección de Argentina se clasificó primera del grupo D, para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 disputado en Catar, tras golear este domingo por 0-7 a la de Fiyi con un triplete del centrocampista de San Lorenzo Uriel Ujeda.
Los goleadores del último choque - Mundial Sub-17
Ujeda (m.17, m.58, m.88), Mateo Martínez (m.30 y m.43), Santiago Silveira (m.89) y Ravuso Sukabula en propia meta (m.91) fueron los goleadores ante la débil Fiji, última de grupo y eliminada del torneo.
La Albiceleste espera rival para su eliminatoria, que se jugará el próximo 18 de noviembre.
FUENTE: EFE