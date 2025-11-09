Mundial Sub-17: Argentina goleó a Fiyi y pasó de manera invicta a dieciseisavos

La selección de Argentina se clasificó primera del grupo D, para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 disputado en Catar, tras golear este domingo por 0-7 a la de Fiyi con un triplete del centrocampista de San Lorenzo Uriel Ujeda.

Los chicos de Diego Placente cerraron un fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2).

Los goleadores del último choque - Mundial Sub-17

Ujeda (m.17, m.58, m.88), Mateo Martínez (m.30 y m.43), Santiago Silveira (m.89) y Ravuso Sukabula en propia meta (m.91) fueron los goleadores ante la débil Fiji, última de grupo y eliminada del torneo.

La Albiceleste espera rival para su eliminatoria, que se jugará el próximo 18 de noviembre.

FUENTE: EFE