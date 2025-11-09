Mundial Sub-17 Fútbol Internacional -  9 de noviembre de 2025 - 09:48

Mundial Sub-17: Argentina goleó a Fiyi y pasó de manera invicta a dieciseisavos

Argentina goleó sin piedad y pasó a dieciseisavos de final como primera del grupo D en la Copa Mundial Sub-17.

Mundial Sub-17: Argentina goleó a Fiyi y pasó de manera invicta a dieciseisavos

Mundial Sub-17: Argentina goleó a Fiyi y pasó de manera invicta a dieciseisavos

Foto: Fifaworldcup_es

La selección de Argentina se clasificó primera del grupo D, para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 disputado en Catar, tras golear este domingo por 0-7 a la de Fiyi con un triplete del centrocampista de San Lorenzo Uriel Ujeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1987526924512661514?s=20&partner=&hide_thread=false

Los chicos de Diego Placente cerraron un fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2).

Los goleadores del último choque - Mundial Sub-17

Ujeda (m.17, m.58, m.88), Mateo Martínez (m.30 y m.43), Santiago Silveira (m.89) y Ravuso Sukabula en propia meta (m.91) fueron los goleadores ante la débil Fiji, última de grupo y eliminada del torneo.

La Albiceleste espera rival para su eliminatoria, que se jugará el próximo 18 de noviembre.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial Sub-17: Equipos clasificados a los Dieciseisavos de final

Mundial Sub-17: Panamá perdió ante Paraguay y acumula dos derrotas

Mundial Sub-17: XI de Panamá para enfrentar a Paraguay en la jornada 2

Recomendadas

Últimas noticias