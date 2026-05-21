Mundial Sub-17: Panamá quedó en el Grupo A y conoce rivales

La selección de Panamá U17 quedó ubicada en el Grupo A del Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar 2026, junto a Egipto, Qatar y Grecia, el torneo iniciará el 19 de noviembre.

La primera edición del torneo, en la que participaron 48 equipos, se celebró el año pasado y resultó ser un éxito rotundo, con estadios repletos que disfrutaron de emocionantes partidos entre las mejores selecciones juveniles del mundo. Se espera aún más emoción cuando este evento, con carácter de festival, vuelva a Catar en noviembre. Entre los partidos más destacados de la fase de grupos se encuentran el enfrentamiento de pesos pesados entre España y Marruecos, el choque entre el gigante de la AFC, Japón, y la campeona sudamericana sub-17, Colombia, y el duelo entre Francia y Uruguay.