MAREA ROJA Marea Roja -  21 de mayo de 2026 - 10:50

Mundial Sub-17: Panamá quedó en el Grupo A y conoce rivales

Panamá conoció su grupo para disputar el Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar 2026

Mundial Sub-17: Panamá quedó en el Grupo A y conoce rivales
Mundial Sub-17: Panamá quedó en el Grupo A y conoce rivales

La selección de Panamá U17 quedó ubicada en el Grupo A del Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar 2026, junto a Egipto, Qatar y Grecia, el torneo iniciará el 19 de noviembre.

La primera edición del torneo, en la que participaron 48 equipos, se celebró el año pasado y resultó ser un éxito rotundo, con estadios repletos que disfrutaron de emocionantes partidos entre las mejores selecciones juveniles del mundo. Se espera aún más emoción cuando este evento, con carácter de festival, vuelva a Catar en noviembre. Entre los partidos más destacados de la fase de grupos se encuentran el enfrentamiento de pesos pesados entre España y Marruecos, el choque entre el gigante de la AFC, Japón, y la campeona sudamericana sub-17, Colombia, y el duelo entre Francia y Uruguay.

Ya se conocen cuarenta y seis de las selecciones clasificadas, y las dos últimas plazas se decidirán el sábado, cuando se disputen las eliminatorias de la CAF. Los ganadores de los enfrentamientos entre Etiopía y Mozambique, y entre Uganda y Ghana, se asegurarán una plaza en la fase final del Mundial y completarán el cuadro de 48 equipos.

Sorteo Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026

Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia

Grupo B: República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador

Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca

Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay

Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán

Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán

Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam

Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos

Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile, Argelia

Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras

FUENTE: FIFA

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