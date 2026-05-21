Mundial Sub-17: Panamá quedó en el Grupo A y conoce rivales

La selección de Panamá U17 quedó ubicada en el Grupo A del Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar 2026, junto a Egipto, Qatar y Grecia, el torneo iniciará el 19 de noviembre.
Ya se conocen cuarenta y seis de las selecciones clasificadas, y las dos últimas plazas se decidirán el sábado, cuando se disputen las eliminatorias de la CAF. Los ganadores de los enfrentamientos entre Etiopía y Mozambique, y entre Uganda y Ghana, se asegurarán una plaza en la fase final del Mundial y completarán el cuadro de 48 equipos.
Sorteo Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026
Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia
Grupo B: República de Corea, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador
Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca
Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay
Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán
Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán
Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam
Grupo H: España, RP China, Fiyi, Marruecos
Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica
Grupo J: Estados Unidos, Montenegro, Chile, Argelia
Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela
Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras
FUENTE: FIFA