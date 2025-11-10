Mundial Sub-17 Qatar 2025: Alemania golea a El Salvador

El Salvador se despidió este lunes del Mundial sub-17 Qatar 2025 que se disputa en Catar como última del Grupo G al perder por goleada con Alemania (0-7), que accede a los dieciseisavos de final como primera junto con Colombia, segunda.
La mala noticia para El Salvador fue la lesión de Andrew Reyes, que tuvo que ser sustituido a los 55 minutos.
Con este resultado El Salvador, dirigido por Juan Carlos Serrano, se marcha de Catar con las derrotas frente a Alemania y Corea del Norte (5-0) y un empate con Colombia (0-0).
FUENTE: EFE