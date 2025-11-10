Mundial Sub-17 Qatar 2025: Alemania golea a El Salvador

El Salvador se despidió este lunes del Mundial sub-17 Qatar 2025 que se disputa en Catar como última del Grupo G al perder por goleada con Alemania (0-7), que accede a los dieciseisavos de final como primera junto con Colombia, segunda.

La selección alemana demostró su superioridad desde el principio y, en la primera parte, logró marcar tres goles por medio de Jeremiah Mensah, Alexander Staff y Wisdom Mike. En la segunda mitad, con un gol en propia puerta de Andrew Reyes, y otros tres tantos de Mensah, Lasse Eickel y Christian Prenaj, redondeó el triunfo.

La mala noticia para El Salvador fue la lesión de Andrew Reyes, que tuvo que ser sustituido a los 55 minutos.

Con este resultado El Salvador, dirigido por Juan Carlos Serrano, se marcha de Catar con las derrotas frente a Alemania y Corea del Norte (5-0) y un empate con Colombia (0-0).

FUENTE: EFE