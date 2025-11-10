FÚTBOL Fútbol Internacional -  10 de noviembre de 2025 - 11:17

Mundial Sub-17 Qatar 2025: Alemania golea a El Salvador

El Salvador se despide de la Copa Mundial sub-17 Qatar 2025 tras la goleada ante la selección de Alemania.

El Salvador se despidió este lunes del Mundial sub-17 Qatar 2025 que se disputa en Catar como última del Grupo G al perder por goleada con Alemania (0-7), que accede a los dieciseisavos de final como primera junto con Colombia, segunda.

Goleada en el Mundial Sub-17 Qatar 2025

La selección alemana demostró su superioridad desde el principio y, en la primera parte, logró marcar tres goles por medio de Jeremiah Mensah, Alexander Staff y Wisdom Mike. En la segunda mitad, con un gol en propia puerta de Andrew Reyes, y otros tres tantos de Mensah, Lasse Eickel y Christian Prenaj, redondeó el triunfo.

La mala noticia para El Salvador fue la lesión de Andrew Reyes, que tuvo que ser sustituido a los 55 minutos.

Con este resultado El Salvador, dirigido por Juan Carlos Serrano, se marcha de Catar con las derrotas frente a Alemania y Corea del Norte (5-0) y un empate con Colombia (0-0).

