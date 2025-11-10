Las emociones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA continúan en Qatar y la selección de Panamá Sub-17 afrontará su tercer partido con mucha motivación, para tratar de cerrar la fase de grupos de la mejor manera.
Tras caer por goleada ante Irlanda en la primera fecha (1-4), los nuestros cayeron en la segunda frente a Paraguay (2-1) y se ubican en la última posición.
Por su parte, Uzbekistán marcha en la segunda posición del grupo con 3 puntos, luego de vencer 2-1 a los paraguayos y caer 1-2 frente a Irlanda.
Uzbekistán vs Panamá Sub-17: Fecha, hora y dónde ver Mundial Sub-17
- Fecha: Martes, 11 de noviembre de 2025
- Hora: 8:30 a.m.
- Lugar: Aspire Zone - Pitch 1
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes