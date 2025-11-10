Las emociones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA continúan en Qatar y la selección de Panamá Sub-17 afrontará su tercer partido con mucha motivación, para tratar de cerrar la fase de grupos de la mejor manera.

Los panameños chocarán ante Uzbekistán en el grupo J, en un encuentro donde Panamá está obligado a sacar la victoria si quiere soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final.

Tras caer por goleada ante Irlanda en la primera fecha (1-4), los nuestros cayeron en la segunda frente a Paraguay (2-1) y se ubican en la última posición.

Por su parte, Uzbekistán marcha en la segunda posición del grupo con 3 puntos, luego de vencer 2-1 a los paraguayos y caer 1-2 frente a Irlanda.

Uzbekistán vs Panamá Sub-17: Fecha, hora y dónde ver Mundial Sub-17