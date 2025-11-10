La selección de Panamá visitará a Guatemala en un duelo crucial de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El onceno nacional actualmente marcha segunda posición del grupo A con 6 puntos, misma cantidad que tiene el líder Surinam. Por su parte, los guatemaltecos son terceros con 5 puntos y de local no le pondrán las cosas fáciles a los canaleros.
En el último enfrentamiento entre ambas selecciones, igualaron 1-1 en la ventana de octubre.
GUATEMALA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER ELIMINATORIAS CONCACAF
- Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
- Hora: 9:00 p.m.
- Lugar: Estadio del Trébol
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes