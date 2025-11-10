ELIMINATORIAS CONCACAF Fútbol Internacional -  10 de noviembre de 2025 - 12:45

Guatemala vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver Eliminatorias CONCACAF

Conoce todos los detalles del partido entre Guatemala y la selección de Panamá en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

Guatemala vs Selección de Panamá: Fecha

Foto: FPF

La selección de Panamá visitará a Guatemala en un duelo crucial de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen afrontarán este choque con una gran novedad en la convocatoria: el regreso de Alberto Quintero, actual jugador del CD Plaza Amador de la Liga Panameña de Fútbol.

El onceno nacional actualmente marcha segunda posición del grupo A con 6 puntos, misma cantidad que tiene el líder Surinam. Por su parte, los guatemaltecos son terceros con 5 puntos y de local no le pondrán las cosas fáciles a los canaleros.

En el último enfrentamiento entre ambas selecciones, igualaron 1-1 en la ventana de octubre.

  • Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Lugar: Estadio del Trébol
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
