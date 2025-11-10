Cecilio Waterman: "Son los dos partidos más importantes de nuestras vidas"

La Selección de Panamá cumplió este lunes con su segundo entrenamiento con miras al primero de dos partidos que disputarán en noviembre por la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF , buscando la clasificación a la Copa Mundial 2026.

Antes de iniciar el entreno en el Estadio Rommel Fernández, el delantero Cecilio Waterman conversó con los medios de comunicación y señaló que los encuentro ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) son los "más importantes de nuestras vidas".

"Se tiene que asumir con las misma responsabilidad, sabemos que son los partidos más importantes de nuestras vidas y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para llegar al Mundial", dijo Waterman.

Cecilio Waterman sobre el regreso de Alberto Quintero a la Selección de Panamá

El recién campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido, destacó que está contento por la convocatoria de "Negritillo", pero que no deben darle toda la responsabilidad al jugador del CD Plaza Amador.

"Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ahora llegó "Negrito", pero no vamos a cargarle la maleta a él, que la verdad es una buena persona y viene a la selección a aportar para clasificar al Mundial", agregó el atacante de 34 años.

La jugada de Adalberto Carrasquilla

Waterman también brindó su punto de vista sobre la falta que cometió el jugador de Pumas ante Kevin Mier de Cruz Azul en la Liga MX, lesionándole la tibia y por la cual ha recibido amenazas de muerte.

"Sabemos lo que es "COCO" como jugador, fue una jugada de fútbol y no creo que haya querido lesionar a un compañero. En la concentración está tranquilo, es una buena persona y quiere remontar las cosas que nos están pasando en las Eliminatorias", finalizó "Watergol".

Fecha, hora y dónde ver Guatemala vs Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF