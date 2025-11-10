LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  10 de noviembre de 2025 - 16:13

¡IMPACTANTE! Adalberto Carrasquilla recibe amenazas por lesionar a Kevin Mier

El panameño Adalberto Carrasquilla ha recibido amenazas desde México por lesionar al portero de Cruz Azul, Kevin Mier.

¡IMPACTANTE! Adalberto Carrasquilla recibe amenazas por lesionar a Kevin Mier

¡IMPACTANTE! Adalberto Carrasquilla recibe amenazas por lesionar a Kevin Mier

FOTO: locos_porlau

Después de lesionar al guardameta colombiano Kevin Mier el sábado 8 de noviembre, el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla ha recibido amenazas por parte de la afición en México.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisOmarTapia/status/1987673611956572567?s=20&partner=&hide_thread=false

"Coco" sin intención de causarle un daño el portero de 25 años, se lanzó para evitar el despeje de la pelota, pero sus botines lastimaron a Mier, quien tuvo que abandonar en camilla el partido entre Cruz Azul y Pumas.

A falta del parte médico oficial, Kevin sufrió una fractura de tibia y se perdería lo que resta de la temporada y su participación en el Mundial corre peligro.

Según varios informes, Cruz Azul solicitará la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla.

Las disculpas de Adalberto Carrasquilla

El seleccionado nacional de 26 años ofreció disculpas al finalizar el encuentro donde Pumas se llevó la victoria 3-2.

"Quiero pedirle una disculpas a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada y al final el árbitro toma una decisión porque sabe que no fui con intención", dijo "Coco".

Amenazas a Adalberto Carrasquilla

image
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anapoima1984/status/1987621811018956804?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CM3PW/status/1987645498539254223?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JohnDuarte25/status/1987733825200460053?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/erness_rrm/status/1987737258468733431?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Adalberto Carrasquilla: "Quiero pedirle disculpas a Kevin Mier"

¡Atención! ¿Por qué Cruz Azul pide la Inhabilitación de Adalberto Carrasquilla?

Adalberto Carrasquilla brilló en clasificación de Pumas al Play-In

Recomendadas

Últimas noticias