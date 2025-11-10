¡IMPACTANTE! Adalberto Carrasquilla recibe amenazas por lesionar a Kevin Mier

"Coco" sin intención de causarle un daño el portero de 25 años, se lanzó para evitar el despeje de la pelota, pero sus botines lastimaron a Mier, quien tuvo que abandonar en camilla el partido entre Cruz Azul y Pumas.
A falta del parte médico oficial, Kevin sufrió una fractura de tibia y se perdería lo que resta de la temporada y su participación en el Mundial corre peligro.
El seleccionado nacional de 26 años ofreció disculpas al finalizar el encuentro donde Pumas se llevó la victoria 3-2.
"Quiero pedirle una disculpas a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada y al final el árbitro toma una decisión porque sabe que no fui con intención", dijo "Coco".