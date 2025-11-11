LeBron James entrenará con la G League en espera de su vuelta a las duelas de la NBA

LeBron James entrenará esta semana con los South Bay Lakers de la G League mientras se prepara para comenzar su temporada número 23 sin precedentes en la NBA.

El entrenador de los Angeles Lakers, JJ Redick, reveló el lunes el plan para LeBron James, de 40 años, antes del partido de su equipo contra los Charlotte Hornets. Redick había dicho inicialmente que James estaba "entrenando con South Bay ese mismo día", pero el equipo aclaró posteriormente que el entrenamiento se realizaría más adelante en la semana, ya que el equipo de South Bay no juega el lunes.

En busca de volver a las acciones de la NBA

James aún no ha podido entrenar ni jugar con los Lakers esta temporada tras sufrir una ciática al inicio de la pretemporada. El equipo se ha negado a fijar un plazo para su recuperación, y James no ha concedido numerosas entrevistas a la prensa desde el día de prensa a finales de septiembre.

Los Lakers tuvieron un impresionante inicio de temporada con un récord de 7-2, a pesar de las importantes lesiones de James, Luka Doncic y Austin Reaves. El lunes por la noche, los Lakers vencieron a los Charlotte Hornets 121-111, sumando así su sexta victoria en los últimos siete partidos.

“Le dije que debería jugar un partido (para South Bay), lo cual es un poco gracioso”, dijo Reaves entre risas.

Pero Reaves dijo que está deseando que James regrese y añadió que no tendrá ningún problema en reintegrarse al equipo.

“Lo que pasa con él es que entiende el juego, como todos saben”, dijo Reaves. “Conociéndolo, sé que ha estado viendo estos primeros, ¿qué son esos 11 partidos?, y analizando el juego para saber, cuando regrese, 'Así es como puedo ayudar al equipo'”.

Con bajas

Tras ser derrotados el fin de semana por los Atlanta Hawks, un equipo también mermado por las bajas, los Lakers disputaron el segundo partido de una gira de cinco encuentros en Charlotte.

No se espera que James acompañe a los Lakers en el viaje, pero Reaves regresó a la alineación contra los Hornets después de perderse tres partidos por una lesión en el tendón de la corva.

El próximo partido en casa de Los Ángeles es el 18 de noviembre contra Utah.

Cuando James pise la cancha esta temporada, romperá el récord de más temporadas jugadas en la NBA. El máximo anotador en la historia de la NBA comenzó su carrera en octubre de 2003, menos de un año antes del nacimiento de Bronny James, su hijo mayor y actual compañero de equipo.

FUENTE: NBA