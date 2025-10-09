Mundial Sub-20: Estados Unidos derrota a Italia y avanza a Cuartas de Final

Un Estados Unidos muy superior se quedó con el boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile al golear 3-0 este jueves a una Italia que apenas inquietó a los norteamericanos.
Boleto a 4tos en Mundial Sub-20
El volante Niko Tsakiris estiró la ventaja en el Estadio El Teniente de Rancagua (90 km al sur de Santiago) gracias un tiro libre en el 79, tras un disparo a media altura por afuera de la barrera.
Cremaschi sentenció tras un rápido contraataque en el 90+3, luego de una recuperación cerca de la mitad de la cancha, cuando Italia buscaba el descuento.
El duelo de octavos de final entre Marruecos y Corea del Sur se disputará más tarde (23H00 GMT). El ganador de este encuentro se enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final, el domingo en la misma ciudad a partir de las 20H00 GMT.