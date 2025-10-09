Mundial Sub-20: Estados Unidos derrota a Italia y avanza a Cuartas de Final

Un Estados Unidos muy superior se quedó con el boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile al golear 3-0 este jueves a una Italia que apenas inquietó a los norteamericanos.

El mediocampista del Parma, Benjamin Cremaschi, atacó un balón que cayó en el área pequeña en el minuto 15 para adelantar a Estados Unidos, luego de que la defensa azurra no fuera capaz de despejarlo tras un tiro de esquina.

Boleto a 4tos en Mundial Sub-20

El volante Niko Tsakiris estiró la ventaja en el Estadio El Teniente de Rancagua (90 km al sur de Santiago) gracias un tiro libre en el 79, tras un disparo a media altura por afuera de la barrera.

Estados Unidos golea a Italia y saca boleto a cuartos. #U20WC — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 9, 2025

Cremaschi sentenció tras un rápido contraataque en el 90+3, luego de una recuperación cerca de la mitad de la cancha, cuando Italia buscaba el descuento.

El duelo de octavos de final entre Marruecos y Corea del Sur se disputará más tarde (23H00 GMT). El ganador de este encuentro se enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final, el domingo en la misma ciudad a partir de las 20H00 GMT.