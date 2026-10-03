Nations League: España vence a República Checa

La selección de España le ganó 3-1 a República Checa en la tercera jornada de la UEFA Nations League con los goles de Lamine Yamal, Rodri y de Mikel Merino para seguir con el invicto.

Los campeones del mundo que hicieron algunos cambios en la alineación les funcionó, desde el minuto 6' Lamine Yamal abrió el marcador y sobre el 35' Rodri con un golazo para el 2-0.

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España liderando el grupo C

República Checa descontó al 69' y complicaba un poco a España que sobre el final del encuentro pudo marcar otro más para su comodidad con la llegada de Mikel Merino.

España continúa más líder que nunca en su grupo con 9 puntos, mientras que República Checa no ha ganado ninguno de los tres partidos.