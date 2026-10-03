Nations League: España vence a República Checa

La selección de España le ganó 3-1 a República Checa en la tercera jornada de la UEFA Nations League con los goles de Lamine Yamal, Rodri y de Mikel Merino para seguir con el invicto.
España liderando el grupo C
República Checa descontó al 69' y complicaba un poco a España que sobre el final del encuentro pudo marcar otro más para su comodidad con la llegada de Mikel Merino.
España continúa más líder que nunca en su grupo con 9 puntos, mientras que República Checa no ha ganado ninguno de los tres partidos.