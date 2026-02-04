Obed Vargas: "Estar en el Atlético me acerca al Mundial"

Obed Vargas , centrocampista internacional mexicano, consideró este miércoles que su fichaje por el Atlético de Madrid lo “acerca al objetivo” de ir al Mundial 2026 con la selección mexicana, que es una de sus “ilusiones más grandes”.

“Es un sueño estar en el Mundial, representar a mi país, México, que va a ser en México el Mundial… Es una de las ilusiones más grandes, mis anhelos y mis objetivos. Y estar aquí me acerca a ese objetivo”, valoró durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid, con el que ha firmado hasta 2030.

Obed Vargas, nacido en Alaska, ha sido internacional ya en tres ocasiones con la selección absoluta mexicana.

Vargas recordó este miércoles, en su presentación con el conjunto rojiblanco, que sus padres migraron de México a Alaska “por un mejor futuro” y ahora él está aquí, en el club madrileño y LaLiga EA Sports española, por el “esfuerzo de ellos”.

Más reacciones de Obed Vargas

“Creo que este logro no es sólo mío, es de mi familia, mis abuelos, mi grupo de la gente que yo me rodeo. Ha sido un trabajo conjunto. Mis papás migraron de México a Alaska por un mejor futuro, yo crecí acá por eso con todos mis hermanos y hoy estoy aquí por el esfuerzo de ellos, el trabajo y el coraje y corazón que prendió del Atlético de Madrid”, dijo Vargas, acompañado de sus familiares en el auditorio del estadio Metropolitano.

“No es fácil salir de Alaska, jugar al fútbol, luego salir de Estados Unidos y estar acá. Entonces, estoy enfocado en lo que tengo que hacer y demostrarle a toda la gente del Atlético de Madrid que estoy hecho para estar aquí”, añadió.

