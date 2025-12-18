¡OFICIAL!: Ya hay hora y fecha para la Finalissima entre Argentina y España

La CONMEBOL y la UEFA, en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmaron este viernes 12 de diciembre la sede, la fecha y el horario de la Finalissima masculina 2026.

El partido enfrentará a Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, con España, ganadora de la UEFA EURO 2024, en un atractivo duelo entre los monarcas de ambos continentes.

El encuentro se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Catar, y comenzará a las 21:00 horas locales (18:00 GMT / 15:00 de Argentina).

Reacciones sobre la Finalissima

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, destacó la relevancia del evento y señaló que “este partido emblemático es más que una competición; representa la cooperación y el respeto entre confederaciones, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

La Finalissima forma parte del acuerdo de colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y busca celebrar la excelencia del fútbol al reunir a las selecciones más destacadas de Sudamérica y Europa. Argentina, actual campeona del mundo, se consagró en la edición de 2022 tras vencer 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y refleja el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una noche inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.