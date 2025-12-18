¡OFICIAL!: Ya hay hora y fecha para la Finalissima entre Argentina y España

La CONMEBOL y la UEFA, en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmaron este viernes 12 de diciembre la sede, la fecha y el horario de la Finalissima masculina 2026.
El encuentro se disputará el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Catar, y comenzará a las 21:00 horas locales (18:00 GMT / 15:00 de Argentina).
Reacciones sobre la Finalissima
Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, destacó la relevancia del evento y señaló que “este partido emblemático es más que una competición; representa la cooperación y el respeto entre confederaciones, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar de un acontecimiento verdaderamente histórico”.
La Finalissima forma parte del acuerdo de colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y busca celebrar la excelencia del fútbol al reunir a las selecciones más destacadas de Sudamérica y Europa. Argentina, actual campeona del mundo, se consagró en la edición de 2022 tras vencer 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres.
Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander eferin, afirmó: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y refleja el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una noche inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.