Oleksandr Zinchenko combatiría por Ucrania si su país le llama

El jugador de los 'Gunners' añadió que antiguos compañeros de su etapa escolar estaban combatiendo.

"Es difícil hacerte a la idea de que hace poco estábamos en la misma escuela, jugábamos en el patio o en el campo de fútbol, y que ahora tienen que estar defendiendo nuestro país. Sinceramente, es algo difícil de aceptar, pero así son las cosas. No podemos abandonar", afirmó.

Zinchenko, exjugador del Manchester City, indicó en esta emisión de la BBC que había realizado un donativo de un millón de libras [1,16 millones de euros o 1,23 millones de dólares] para ayudar a los habitantes de su país, sumido en el conflicto desde febrero de 2022.

"Sé que algunas personas podrían pensar que es mucho más fácil para mí estar aquí [en Londres] que allí [en Ucrania]", admitió. "Espero de verdad que esta guerra termine pronto", deseó.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, promulgó esta semana una ley que bajó la edad de la movilización para el ejército ucraniano de 27 a 25 años, indicó el Parlamento en su página web.

La movilización para ejército ha sido un tema de discordia en un país agotado por más de dos años de guerra con Rusia, que ha provocado enormes pérdidas militares. Zelenski declaró en diciembre que el ejército deseaba movilizar a hasta medio millón de personas para combatir.

Oleksandr Zinchenko jugó en Rusia

El jugador del Arsenal, que comenzó su carrera en el Ufa ruso, afirmó que ya no tiene contacto con sus amigos o con excompañeros que se encuentran en Rusia.

"Desde la invasión, muy pocos de ellos me han enviado mensajes y no puedo culparles porque no es su culpa", afirmó. "No puedo decirles que se manifiesten o que hagan esto o aquello, sé que se estarían arriesgando a ser encarcelados", subrayó.

Para Zinchenko, este conflicto ha demostrado "a todos los ucranianos que no se puede ser amigo" de los rusos.

"No olvidaremos nunca lo que nos han hecho, lo que han hecho a nuestro pueblo. Es eso lo que enseñaré a mis hijos. Y mis hijos se le enseñarán a sus hijos. Esto no es aceptable", sentenció.

FUENTE: AFP