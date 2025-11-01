 Olympique Marsella gana al Auxerre con Amir Murillo titular

El Olympique Marsella se enfrentó a el Auxerre y lo vencieron 1-0 en la jornada 11 de la Ligue 1 en su visita al Estadio de l'Abbé-Deschamps y el defensor panameño Michael Amir Murillo salió titular.

Angel Gomes abrió el marcador al minuto 30' en una jugada donde Amir Murillo estuvo involucrado luego de hacerle un caño a uno de sus rivales, y con este resultado se fueron al descanso.

Amir Murillo destaca en el partido del Marsella

El Auxerre empezó a ejercer una presión más fuerte, anotaron un gol pero se sancionó una leve posición adelantada por lo que se salvaba el Marsella sobre el minuto 50'.

El partido se complicó cuando una dura falta de Ulisses García le costó la tarjeta roja directo, dejando al Olympique Marsella con un jugador menos.

Amir Murillo a nivel individual tuvo un gran partido, siendo defensivo en los momentos cruciales y acompañando a sus compañeros en jugadas ofensivas.

Gerónimo Rulli fue el gran protagonista del Marsella, defendiendo el arco como de costumbre y evitando las anotaciones.