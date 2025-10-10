Omar Browne vuelve a sumar minutos con la Selección de Panamá

El extremo Omar Browne volvió a vestir la camiseta de la Selección de Panamá, tras ingresar de cambio por José Luis Rodríguez en el segundo tiempo (90+1) ante El Salvador, en la tercera fecha del grupo A en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.
Browne ahora tiene 14 partidos con el onceno nacional, 3 en Eliminatorias con una asistencia brindada. Mientras que en 8 choques amistosos suma tres pases a gol y también ha visto acción en Copa Oro (3).
Números de Omar Browne en Venezuela
El jugador de 31 años registra tres goles y una asistencia en 12 encuentros de la Liga FUTVE.