Omar Browne vuelve a sumar minutos con la Selección de Panamá

El extremo Omar Browne volvió a vestir la camiseta de la Selección de Panamá , tras ingresar de cambio por José Luis Rodríguez en el segundo tiempo (90+1) ante El Salvador, en la tercera fecha del grupo A en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.

"Cito" actualmente milita en los Estudiantes de Mérida de la Liga Primera División de Venezuela y tras rendir a un buen nivel, recibió el llamado por parte del entrenador Thomas Christiansen por primera vez desde el 2023.

Browne ahora tiene 14 partidos con el onceno nacional, 3 en Eliminatorias con una asistencia brindada. Mientras que en 8 choques amistosos suma tres pases a gol y también ha visto acción en Copa Oro (3).

Números de Omar Browne en Venezuela

El jugador de 31 años registra tres goles y una asistencia en 12 encuentros de la Liga FUTVE.