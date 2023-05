Panameño César Samudio despierta interés de clubes en Honduras

“Yo creo que son cosas que no manejo muy bien, las maneja mi representante y el club, creo que soy de Marathón aún, no sé, creo qué hay negociaciones en pie y bueno lo que venga para mí lo voy aceptar, pero estoy alegre en Marathón y agradezco mucho a la afición el cariño que me ha dado y lo he dado todo por esta camiseta”, agregó Samudio sobre su futuro.

César Samudio se mostró con ganar de seguir con el trabajo y lograr sus sueños. El ex de CAI lo dejó todo en manos de su club en Panamá "Lo maneja mi representante y Marathón y el CAI, entre ellos tienen las negociaciones, ellos sabrán a qué términos llegar y yo voy a aceptar lo que decidan”.

El Marathón quedó eliminado en la semifinales del fútbol de Honduras tras emaptar en el global con Olimpia pero al estar ubicado más abajo que su rival en la tabla no avanzó.