Panameño Jorge Serrano se corona campeón con Motagua

El Motagua no ganaba un título desde el pasado Clausura 2021-2022 cuando con Hernán Medina vencieron al Real España.

Jorge Serrano consigue su primer título en Honduras

Puchulin Serrano sumó su primera estrella con Motagua en el fútbol hondureño, tras llegar el año 2023 a la institución y un año después ganar un título y se lo dedicó a su madre en el cielo.

"Solo se decir que Gracias a Dios, todo en Panamá sabe lo mucho que me ha sido difícil, en medio de violencia he podido salir adelante, de Santa Cruz para el mundo. Mi mamá lo es todo, por ella estoy aquí, desde el cielo está orgullosa de mí, ella no quería irse, no quería dejarme solo, pero es la decisión de Dios y le prometí que sería un gran jugador, sigan adelante y no se rindan", fueron las palabras del panameño a Deportes TVC entre lágrimas.