Pau Cubarsí ganó el Premio Golden Boy 2026

El español Pau Cubarsí , defensa del FC Barcelona , fue reconocido este lunes como ' Golden Boy ' 2026, premio que distingue al mejor futbolista menor de 21 años que milita en un club europeo, según anunció el diario deportivo italiano Tuttosport, fundador de este premio, en un acto en Sassuolo (Italia).

El central azulgrana sucede en el palmarés al francés Désiré Doué, vencedor de la edición de 2025, y se suma a una lista de ganadores del Barcelona en la que también figuran sus compañeros Lamine Yamal (2024), Gavi (2022) y Pedri (2021), o el astro argentino Leo Messi, quien lo ganó en 2005.

Uno de los factores que impulsó la candidatura de Cubarsí fue su destacada actuación en el pasado Mundial, en el que fue elegido mejor jugador joven.

"Estoy muy contento de ser el ganador del 'Golden Boy' 2026 y la verdad que estoy muy orgulloso. Primero de todo, darle las gracias tanto a Tuttosport como a la gente que me ha votado para que pueda recoger este reconocimiento", dijo el jugador en un videomensaje emitido por la organización durante el evento.

"Tampoco me puedo olvidar de mi familia y amigos que siempre han estado ahí en todo momento, y tampoco de los jugadores y 'staff' tanto del FC Barcelona como de la selección española, porque la verdad que sin ellos esto no sería posible y ha sido un año espectacular. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a por más", concluyó.

Formado en La Masia, Cubarsí llegó al Barcelona en 2018 procedente del Girona y fue escalando por las categorías inferiores del club hasta dar el salto al primer equipo durante la temporada 2023-2024.

El jugador, de 19 años, debutó el 18 de enero de 2024, en un partido de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca bajo las órdenes de Xavi Hernández. Poco después también se estrenó como titular en LaLiga ante el Betis.

Su progresión tuvo uno de sus primeros grandes reconocimientos en marzo de 2024, cuando fue elegido mejor jugador del partido en la victoria del Barcelona ante el Nápoles (3-1), correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El defensa renovó su contrato con el Barcelona hasta 2029, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Pau Cubarsí brilló con España

Un crecimiento que también se trasladó a las categorías de la selección española. Fue uno de los integrantes de la selección olímpica que conquistó el oro en París 2024 y, posteriormente, se asentó en la absoluta.

En el Mundial de 2026 dio otro paso en su trayectoria al convertirse en titular de la selección española, en la que formó pareja en el centro de la defensa con Aymeric Laporte.

Su rendimiento durante el torneo, en el que España se proclamó campeona del mundo, le valió el reconocimiento como mejor jugador joven de la competición.

El Golden Boy 2026, votado por periodistas de las principales publicaciones deportivas del continente y que cuenta con la ayuda de la base de datos alemana Transfermarkt, será concedido en un acto en Turín (norte de Italia) el 14 de diciembre.

FUENTE: EFE