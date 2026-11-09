Lamine Yamal: ¿Por qué se pierde el primer partido de España?

El extremo del Barcelona Lamine Yamal , con molestias en la rodilla derecha, y el delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, con gripe, van a retrasar su llegada a la selección española de fútbol, por lo que se perderán el partido de la Liga de Naciones del jueves ante la República Checa en Praga, pero la previsión es que estén disponibles ante Inglaterra el domingo, día 15.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este lunes de la situación física de ambos jugadores y de su retraso en la incorporación a la concentración que comienza este mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar los dos últimos compromisos de la fase de grupos de la Liga de Naciones en Praga y en el estadio Metropolitano de Madrid.

La previsión, según la RFEF, es que tanto Lamine Yamal como Oyarzabal se unan al grupo dirigido por Luis de la Fuente "en los próximos días" para "estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra" en Madrid.

En el caso del jugador azulgrana, tras las molestias sufridas anoche tras el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, regresó a Barcelona, donde se le han practicado pruebas para determinar con más detalle el estado de la rodilla derecha.

Situación de Lamine Yamal

"Se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación, explica la RFEF sobre el extremo azulgrana, quien jugó los 90 minutos en la victoria ante el Atlético de Madrid (1-2).

Oyarzabal, que no jugó ayer ante el Rayo Vallecano en Anoeta, se encuentra "en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián", según la federación.

"Los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales", añaden la entidad federativa.

Por precaución, De la Fuente ha optado por prescindir de ambos jugadores en el encuentro ante los checos, que son colistas del grupo después de no haber sumado ningún punto en las cuatro jornadas y a los que el combinado español venció en Oviedo por 3-1.

El técnico riojano cuenta con ellos para la cita ante Inglaterra, que se prevé decisiva en la disputa del primer puesto del grupo, lo que dará ventaja de campo en los cuartos de final que se jugarán a finales del próximo mes de marzo.

"Nos anticipamos a lo que nos pueda demandar. Siempre pensamos eso, en intentar equilibrar lo máximo posible la carga de minutos, los esfuerzos, pero luego el fútbol, a veces, te hace tomar decisiones sobre la marcha que no tenías previstas", comentó De la Fuente en la rueda de prensa del pasado viernes en la que detalló la lista de 27 convocados.

El seleccionador señaló que su intención era no dosificar minutos ante los checos y los ingleses por la relevancia de ambos partidos y poner a los mejores, pero con su filosofía de que siempre va a primar la salud de los futbolistas.

Los internacionales convocados por el seleccionador se incorporan este mediodía a la concentración en Las Rozas para llevar a cabo esta tarde (19:00 horas) la primera sesión de entrenamiento a puerta abierta, por lo que se espera una masiva presencia de aficionados.

A los contratiempos de Lamine Yamal y Oyarzabal se une el del extremo de la Real Sociedad Ander Barrenetxea, quien causó baja anocheal sufrir una lesión muscular ante el Rayo Vallecano por la que tuvo que ser sustituido en el minuto 71.

Su puesto lo ocupa el delantero rayista Jorge de Frutos, quien regresa a la Roja después de su debut en septiembre del pasado año.

El capítulo de incidencias se completa con el retraso en la llegada a la concentración del portero del Arsenal, David Raya, debido a obligaciones personales en Londres, como explicó De la Fuente.

Este motivo fue el que le llevó a llamar a un cuarto portero, Álvaro Valles, una de las tres caras nuevas junto con su compañero en el Betis Marc Roca y el central del Como italiano Jacobo Ramón, además del regreso a la selección del centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios.

FUENTE: EFE