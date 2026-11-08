Irma García se llevó el triunfo ante Nataly Delgado en choque de unificación en Arlington, Texas

La púgil mexicana Irma García le ganó por puntos a la panameña Nataly Delgado para defender su título mundial de peso supermosca de la FIB y añadir a sus vitrinas el de la AMB, después de 10 asaltos de acciones en Arlington, Texas.

García desde el inicio manejó la distancia con su jab y largo recto de izquierda, pero siempre con respuesta de Delgado, en unos primeros asaltos muy cerrados.

La experimentada mexicana de 45 años de edad comenzó a dominar el pleito en el tercer asalto, conectando golpes de poder y manteniéndose fuera de la zona de peligro.

Irma García en el sexto asalto envió a la lona a Nataly Delgado, que recibió el conteo en un complicado a salto 10-8 a favor de la originaria del Distrito Federal de México.

La originaria de la provincia de Veraguas metió presión con todo en los últimos asaltos, incluso conectando par de sólidas derechas en el decimo asalto, pero con Irma García manteniendo su dominio en mayoría, saliendo de la zona de peligro.

Decisión unánime

Después de 10 asaltos de acciones todos los jueces anotaron 97-92 a favor de la mexicana de 45 años de edad Irma García, en una gran actuación para la ahora campeona FIB y AMB de las 115 libras.