LEGIONARIOS Marea Roja -  9 de noviembre de 2026 - 08:20

Kadir Barría a su llegada a Panamá: "Relajado y con ganas de jugar"

Kadir Barría llegó a Panamá desde Brasil de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF ante Curazao.

Kadir Barría a su llegada a Panamá: Relajado y con ganas de jugar

Kadir Barría a su llegada a Panamá: "Relajado y con ganas de jugar"

FOTO / EFE

"Es bueno que haya esa competencia para crecer más", expresó Kadir Barría a su llegada a Panamá desde Brasil de cara a los partidos ante Curazao en la Liga de Naciones CONCACAF.

Sobre el llamado dijo que por su creencia en Dios y en su potencial lo esperaba: "Gracias a Dios esta vez si me llamaron", añadió.

"Uno siempre tiene que aportar para su equipo ya sea adentro o afuera, pero gracias a Dios pude anotar gol después de mucho tiempo y se nos dio la victoria", expresó el chico de Botafogo.

El delantero también dijo que está contento con la oportunidad y agradeció a los directores en el Botafogo que confiaron en él y también en el pueblo panameño que siempre le apoya.

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