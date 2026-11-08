Nataly Delgado vs Irma García en choque de unificación, EN VIVO velada desde Arlington, Texas

Dominio total de Alycia
Alycia Baumgardner mostró su calidad de boxeo en una nueva categoría de peso, ganándole por decisión unánime a la ahora ex campeona Elif Nur Turhan.
Baumgardner se hace con el cinturón FIB del peso ligero.
BOXEO
Sigue en vivo velada con acción de la panameña Nataly Delgado en unificación ante Irma García en Texas.
La campeona mundial panameña Nataly Delgado se mide ante la también campeona de la categoría de peso supermosca Irma García de México, en velada de Most Valuable Promotions desde Arlington, Texas.