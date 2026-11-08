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Nataly Delgado vs Irma García en choque de unificación, EN VIVO velada desde Arlington, Texas

Nataly Delgado vs Irma García en choque de unificación

Nataly Delgado vs Irma García en choque de unificación, EN VIVO velada desde Arlington, Texas

FOTO: MVP
Boxeo Internacional - 

Sigue en vivo velada con acción de la panameña Nataly Delgado en unificación ante Irma García en Texas.

La campeona mundial panameña Nataly Delgado se mide ante la también campeona de la categoría de peso supermosca Irma García de México, en velada de Most Valuable Promotions desde Arlington, Texas.

Dominio total de Alycia

Alycia Baumgardner mostró su calidad de boxeo en una nueva categoría de peso, ganándole por decisión unánime a la ahora ex campeona Elif Nur Turhan.

Baumgardner se hace con el cinturón FIB del peso ligero.

Ahora el evento estelar de la noche

Ali gana por decisión y se convierte en campeona unificada

El evento coestelar ya inicia

Triunfo cómodo para Skye Nicolson

Un nuevo combate titular en la noche en Texas

Ganó Irma García, después de 10 asaltos de acciones

La mexicana se lleva el triunfo en las tarjetas de manera unánime.

Décimo asalto

Metió presión con todo Nataly Delgado, dejando todo en el ring, conectando par de derechas sólidas, pero con Irma respondiendo sobre el final del pleito.

Asalto 9

En la corta distancia Nataly intenta con explosivas combinaciones, pero sin lograr conectar con claridad a la mexicana.

Octavo round

La púgil de Veraguas sigue presionando, buscando ofensiva, pero Irma lejos de la zona de peligro, con una buena defensa.

Séptimo asalto

Nataly Delgado intenta conectar y recortar distancias en un duro pleito.

Sexto asalto, cae Nataly Delgado

Nataly Delgado cae en el sexto asalto.

5 asaltos de acción

Delgado arranca conectando un sólido gancho, pero Irma García respondió con golpes de poder.

4 asaltos de acción

Irma García sigue con la iniciativa, llevando ofensiva y siempre con ofensiva, ante Nataly, que intenta ponerse en distancia y conectar, pero García controla por momentos.

3 asaltos en Arlington, Texas

Ya se han disputado 3 asaltos en el choque de unificación entre Nataly Delgado de Panamá e Irma García de México.

Irma conectó los mejores golpes en el tercer asalto.

Otro asalto cerrado con mucha acción

Irma conectó una fuerte izquierda, pero de inmediato respondió Nataly Delgado con un buen golpe, ambas por momentos con distancia y con la mexicana marcando con el jab.

Primer asalto muy cerrado

Ambas con acciones ofensivas, con Nataly intentando y conectando una solida derecha sobre el final del asalto.

Arrancan las acciones

Ya inicia el choque entre Nataly Delgado e Irma García.

Ya en el escenario

Triunfo contundente de Albina

La primera pelea de la velada principal

Albina Moldazhanova vs Kristie Bavington pactada a 4 asaltos.

Unificación a la vista

En vivo por RPC

Ya en el escenario

Nataly Delgado ya llegó al escenario junto a su equipo, entre ellos los ex campeones mundiales Ricardo Córdoba y Nicholas Walters.

La cartelera de MVP desde Texas

Dos coronas supermosca en juego con Nataly Delgado vs Irma García

La panameña Nataly Delgado llega a este evento con el título AMB de las 115 libras en su poder mientras que García el de la FIB.

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