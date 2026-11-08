LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  8 de noviembre de 2026 - 14:25

Manuel Morán golea con Cartaginés antes de reportarse con la Selección de Panamá

El Club Sport Cartaginés consiguió una importante victoria por 4-2 frente a Escorpiones de Belén con gol del panameño Manuel Morán

Manuel Morán

Manuel Morán

FOTO / CHATGPT

El Club Sport Cartaginés consiguió una importante victoria por 4-2 frente a Escorpiones de Belén este domingo 8 de noviembre, en la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica, con una destacada participación del panameño Manuel Morán, quien fue el encargado de inaugurar el marcador.

Manuel Morán abrió el camino de la victoria

El atacante panameño apareció al minuto 12 para conectar un cabezazo tras un centro desde la banda izquierda y enviar el balón al fondo de las redes, colocando el 1-0 para los locales.

La ventaja aumentó rápidamente gracias al delantero Joaquín Alonso Hernández, quien firmó un doblete a los minutos 20 y 24 para establecer el 3-0.

Con estas dos anotaciones, Hernández llegó a nueve goles en el campeonato y se consolidó como máximo goleador del certamen.

En la segunda mitad, Escorpiones intentó reaccionar y encontró el descuento al minuto 73 por intermedio de Danilo Pimpinati, quien aprovechó una salida equivocada del guardameta Kevin Briceño para colocar el 3-1.

Sin embargo, Cartaginés respondió rápidamente y al minuto 77 Mauricio Villalobos apareció para marcar el cuarto tanto de los brumosos y recuperar la ventaja de tres goles.

En el tiempo de reposición, Pimpinati volvió a hacerse presente en el marcador para completar su doblete y establecer el definitivo 4-2.

Cartaginés se coloca líder del Apertura 2026

Con este resultado, Cartaginés llegó a 31 puntos y escaló hasta la primera posición de la clasificación, superando por una unidad al Sporting FC, que sufrió una derrota en su último compromiso.

El Deportivo Saprissa todavía tiene posibilidades de igualar en puntos al conjunto brumoso si consigue una victoria en su partido de este domingo.

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