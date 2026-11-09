José Fajardo: ""Yayita" no tiene que demostrar nada"

José Fajardo llegó al país para concentrase con la Selección de Panamá de cara al partido entre Curazao y la Selección de Panamá en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

"Sabemos que es un equipo muy duro, lo demostró en el Mundial, nosotros sabemos también lo que ellos proponen en la cancha, vamos a tratar de hacer lo de nosotros y sacar un buen resultado", dijo Fajardo a su llegada en el aeropuerto.

El delantero de la "U" Católica añadió: "Estoy muy bien, haciendo las cosas bien en mi club, ahora toca demostrarlo en la Selección también, ese momento que estoy pasando en mi club, tratar de hacerlo lo mejor y también poder ayudar a los jóvenes que también vienen haciendo las cosas muy bien en su club también y al que le toque poder hacer las cosas excelente.

José Fajardo sobre Josué Vergara

""Yayita" lo demostró en la gira, no tiene que demostrar nada, el partido que hizo fue excelente, se ganó la confianza del profe, la convocatoria, eso nos motiva más a nosotros que estamos de suplente o titulares, tratar de hacerlo lo que hacemos, y llevarlo de a poco a más", indicó Fajardo.