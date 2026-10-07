FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de octubre de 2026 - 15:08

Pedro Rodríguez dice adiós al fútbol: el exjugador del Barcelona anuncia su retirada en el Camp Nou

Pedro Rodríguez cerró una exitosa trayectoria de dos décadas que lo llevó desde el fútbol base azulgrana hasta la élite internacional.

Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez, anuncia su retiro del fútbol desde el Camp Nou

EFE/ JuanJo Martín

Pedro Rodríguez anunció este miércoles su retirada del fútbol a los 39 años con un vídeo grabado en el Camp Nou, el estadio donde comenzó su trayectoria y donde se consolidó como uno de los jugadores del Barcelona de Pep Guardiola, hasta su última etapa en el Lazio italiano.

"Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento", explicó ‘Pedrito’ en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa los principales momentos de su carrera.

El delantero recordó su llegada al primer equipo azulgrana como un joven de 20 años procedente de Tenerife y destaca su etapa en el Barça, con el que ganó todos los grandes títulos y formó parte de uno de los equipos más laureados de la historia del club.

Pedro Rodríguez cuelga las botas a los 39 años.

"Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo", señaló Pedro, que también recuerda su sentimiento hacia el conjunto azulgrana: "El meu cor (mi corazón, en catalán) siempre será culé".

El delantero recordó su llegada al primer equipo azulgrana como un joven de 20 años procedente de Tenerife y destaca su etapa en el Barça, con el que ganó todos los grandes títulos y formó parte de uno de los equipos más laureados de la historia del club.

"Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo", señaló Pedro, que también recuerda su sentimiento hacia el conjunto azulgrana: "El meu cor (mi corazón, en catalán) siempre será culé".

FUENTE: EFE

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