Pelé fue operado en Sao Paulo de un tumor en el colon

La leyenda del fútbol Pelé se encuentra hospitalizado desde el pasado 31 de agosto en el Centro de Salud Albert Einstein en Saou Pablo, según Ge Globo.

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé" recurrió a este hospital a realizar unas pruebas médicas de rutina, según lo informado por él mismo en sus redes sociales, sin embargo todavía quedó bajo la observación médica.

En el comunicado de la leyenda en redes sociales negaba los rumores de un posible desmayo que en diferentes medios en Brasil se difundieron.

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pendemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!", escribió Pelé.