¡Pidiendo la hora! El Real Madrid se instaló en octavos de final de la Copa del Rey

El Real Madrid eliminó al Talavera (2-3) en dieciseisavos de la Copa del Rey en un partido en el que los goles visitantes llegaron gracias al doblete del francés Kylian Mbappé, en el minuto 41 y el 88, y de Manuel Farrando en propia puerta en el minuto 46+.

Nahuel Arroyo, en el minuto 80, y Gonzalo Di Renzo, en el 91, marcaron para los locales, con Andriy Lunin salvando el empate en el 93; gracias a una buena parada a un cabezazo de Isaiah Navarro.

¡Victoria merengue! Con doblete de Kylian Mbappé y un gol en propia puerta , el Real Madrid supera 3-2 al Talavera en la Copa del Rey. @realmadrid #FutbolRPC pic.twitter.com/ponYo4RL3x

Lideró el francés a un Real Madrid que disparó hasta en 14 ocasiones antes del primer tanto, que llegó de penalti. En un balón aéreo, Marcos Moreno tocó el esférico con la mano y el colegiado, Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear), señaló la pena máxima. Sin VAR aún en Copa del Rey, la decisión fue firme.

Anotó Mbappé engañando al guardameta local, Jaime González, y abrió el marcador para un Real Madrid que dobló la ventaja cinco minutos después. De nuevo, con Mbappé liderando.

Una línea que siguió con los cambios, aunque no se tradujo en tranquilidad. Con Rodrygo, Bellingham y Tchouaméni entrando desde el banquillo buscaba Xabi Alonso mantener enchufado a su equipo, mientras Arda Güler se topó con el guardameta Jaime González en un disparo de falta y Mbappé tuvo tres tiros para ampliar su cuenta y la del Real Madrid, pero sin acierto.

El descuento del Talavera que presionó al Real Madrid

Y el Talavera creyó hasta el final, encontrando el premio en el minuto 80. Nahuel Arroyo aprovechó un despiste defensivo del Real Madrid y redujo distancias, a un gol (1-2) para una parte final del partido en el que volvió a aparecer Mbappé

Eso sí, con la ayuda de un Jaime González que falló al intentar detener un disparo lejano del galo y el balón se coló en la portería. Minuto 88 y el Real Madrid parecía poner la sentencia, pero el Talavera tuvo en la cabeza de Isaiah Navarro la prórroga.

Gonzalo Di Renzo marcó el 2-3 en el minuto 91, que volvió a apretar el encuentro. Y Andriy Lunin tuvo que aparecer en el 93 para despejar un cabezazo de Isaiah Navarro y evitar así el tiempo extra y un susto mayor para un Real Madrid que se clasificó para octavos de final sufriendo hasta el final en Talavera.

FUENTE: EFE