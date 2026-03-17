Champions League: Real Madrid eliminó al City para asegurar boleto a cuartos

El Real Madrid, ayudado por la expulsión de Bernardo Silva a los veinte minutos, evitó el intento de remontada del Manchester City con un doblete de Vinícius Júnior (1-2) y se clasificó para los cuartos de final de la Champions League con un 1-5 en el global de la eliminatoria.
El Real Madrid espera en cuartos de final - Champions League
Erling Haaland empató antes del descanso y Courtois se tuvo que ir lesionado en el descanso, pero el City nunca llegó a poner en peligro el pase de los de Álvaro Arbeloa, que se llevaron el triunfo en tiempo añadido por medio de Vinícius y ya esperan a Bayern Múnich o Atalanta en la próxima ronda.
FUENTE: EFE