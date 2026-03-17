Champions League Champions League -  17 de marzo de 2026 - 17:02

Champions League: Real Madrid eliminó al City para asegurar boleto a cuartos

Tras el triunfo en la vuelta, el Real Madrid ganó el global ante el Manchester City para avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

Champions League: Real Madrid eliminó al City para asegurar boleto a cuartos

Champions League: Real Madrid eliminó al City para asegurar boleto a cuartos

FOTO: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

El Real Madrid, ayudado por la expulsión de Bernardo Silva a los veinte minutos, evitó el intento de remontada del Manchester City con un doblete de Vinícius Júnior (1-2) y se clasificó para los cuartos de final de la Champions League con un 1-5 en el global de la eliminatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2034026349988614534?s=20&partner=&hide_thread=false

La vuelta, en la que partía con la ventaja del 3-0 de la ida, se allanó para el equipo español cuando a los veinte minutos Bernardo fue expulsado por sacar con un brazo y en la línea de gol un disparo de Vinícius Júnior. El árbitro expulsó al portugués y concedió un penalti a los blancos que transformó el brasileño y prácticamente sentenció la eliminatoria.

El Real Madrid espera en cuartos de final - Champions League

Erling Haaland empató antes del descanso y Courtois se tuvo que ir lesionado en el descanso, pero el City nunca llegó a poner en peligro el pase de los de Álvaro Arbeloa, que se llevaron el triunfo en tiempo añadido por medio de Vinícius y ya esperan a Bayern Múnich o Atalanta en la próxima ronda.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: El PSG aplastó al Chelsea en los octavos de final

Champions League: Bernardo Silva, expulsado vs Real Madrid en la vuelta

Champions League: Sporting Club avanzó a cuartos con remontada histórica

Recomendadas

Últimas noticias