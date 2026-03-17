Champions League: Real Madrid eliminó al City para asegurar boleto a cuartos FOTO: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

El Real Madrid, ayudado por la expulsión de Bernardo Silva a los veinte minutos, evitó el intento de remontada del Manchester City con un doblete de Vinícius Júnior (1-2) y se clasificó para los cuartos de final de la Champions League con un 1-5 en el global de la eliminatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2034026349988614534?s=20&partner=&hide_thread=false ¡CLASIFICADOS!



El Real Madrid superó al Manchester City 2-1 en la vuelta de octavos de final de Champions League con doblete de Vini Jr. #UCL #ChampionsRPC pic.twitter.com/WFVs2URLDL — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 17, 2026 La vuelta, en la que partía con la ventaja del 3-0 de la ida, se allanó para el equipo español cuando a los veinte minutos Bernardo fue expulsado por sacar con un brazo y en la línea de gol un disparo de Vinícius Júnior. El árbitro expulsó al portugués y concedió un penalti a los blancos que transformó el brasileño y prácticamente sentenció la eliminatoria.

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