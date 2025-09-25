Plaza Amador mantiene una racha invicta de 20 partidos

El CD Plaza Amador mantuvo su paso arrollador en la Copa Centroamericana 2025 luego de vencer 1-0 la Real España en la ida de los cuartos de final. De esta forma sumaron cinco triunfos en el torneo.
Luego de aquel partido, suman 20 partidos invictos (17 victorias y 3 empates)
Partidos invictos del CD Plaza Amador
- Árabe Unido 0 - 1 Plaza Amador
- Plaza Amador 2 - 0 Potros del Este
- Sporting SM 0 - 1 Plaza Amador
- Tauro FC 1 - 2 Plaza Amador
- Plaza Amador 3 - 3 Tauro FC
- Plaza Amador 6 - 0 San Francisco
- Árabe Unido 1 - 4 Plaza Amador
- Plaza Amador 3 - 1 Tauro FC
- LD Alajuelense 1 - 2 Plaza Amador
- UMECIT 0 - 2 Plaza Amador
- Alianza 2 - 3 Plaza Amador
- Antigua 3 - 5 Plaza Amador
- Plaza Amador 2 - 0 Sporting SM
- Plaza Amador 3 - 2 Managua
- Plaza Amador 1- 0 Alianza
- Plaza Amador 2 - 2 San Francisco
- CD Universitario 1 - 3 Plaza Amador
- Plaza Amador 2- 2 Herrera FC
- Atlético Nacional 2 - 5 Plaza Amador
- Real España 0 - 1 Plaza Amador