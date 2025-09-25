FÚTBOL Fútbol Internacional -  25 de septiembre de 2025 - 11:27

Plaza Amador mantiene una racha invicta de 20 partidos

El CD Plaza Amador mantuvo su paso arrollador en la Copa Centroamericana 2025 luego de vencer 1-0 la Real España en la ida de los cuartos de final.

Plaza Amador mantiene una racha invicta de 20 partidos
Plaza Amador mantiene una racha invicta de 20 partidos

El CD Plaza Amador mantuvo su paso arrollador en la Copa Centroamericana 2025 luego de vencer 1-0 la Real España en la ida de los cuartos de final. De esta forma sumaron cinco triunfos en el torneo.

La última vez que perdió el Plaza Amador fue ante el Tauro FC en la jornada 13 del Apertura 2025 de la LPF.

Luego de aquel partido, suman 20 partidos invictos (17 victorias y 3 empates)

Partidos invictos del CD Plaza Amador

  1. Árabe Unido 0 - 1 Plaza Amador
  2. Plaza Amador 2 - 0 Potros del Este
  3. Sporting SM 0 - 1 Plaza Amador
  4. Tauro FC 1 - 2 Plaza Amador
  5. Plaza Amador 3 - 3 Tauro FC
  6. Plaza Amador 6 - 0 San Francisco
  7. Árabe Unido 1 - 4 Plaza Amador
  8. Plaza Amador 3 - 1 Tauro FC
  9. LD Alajuelense 1 - 2 Plaza Amador
  10. UMECIT 0 - 2 Plaza Amador
  11. Alianza 2 - 3 Plaza Amador
  12. Antigua 3 - 5 Plaza Amador
  13. Plaza Amador 2 - 0 Sporting SM
  14. Plaza Amador 3 - 2 Managua
  15. Plaza Amador 1- 0 Alianza
  16. Plaza Amador 2 - 2 San Francisco
  17. CD Universitario 1 - 3 Plaza Amador
  18. Plaza Amador 2- 2 Herrera FC
  19. Atlético Nacional 2 - 5 Plaza Amador
  20. Real España 0 - 1 Plaza Amador
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2025

Europa League: Partidos para hoy jueves 25 de septiembre

Copa Centroamericana 2025: "Fuimos débiles al balón parado", Marcos De León

Recomendadas

Últimas noticias