Copa Centroamericana 2025: "Los esperamos a todos en el Rommel Fernández", Ovidio López

Ovidio López fue el encargado de darle el triunfo al CD Plaza Amador con un agónico gol en su visita a Honduras donde enfrentaron al Real España en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.
Ovidio añadió: "La clave fue estar todos unidos como una familia y siempre poner a Dios por delante y eso me ha llevado hasta el lugar donde estoy. Los profes y compañeros siempre apoyándome.
El próximo miércoles el Plaza Amador recibe en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez al Real España para buscar su pase a semifinales.