Copa Centroamericana 2025: "Los esperamos a todos en el Rommel Fernández", Ovidio López

Ovidio López fue el encargado de darle el triunfo al CD Plaza Amador con un agónico gol en su visita a Honduras donde enfrentaron al Real España en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 .

"Darle gracias a Dios por este triunfo, sabíamos que veníamos a Honduras, una cancha muy difícil, sacamos un buen resultado, gracias a Dios, al grupo, a los muchachos ahora nos toca ir a casa y mantener el resultado para clasificar en la llave", dijo López, autor del gol del triunfo.

Ovidio añadió: "La clave fue estar todos unidos como una familia y siempre poner a Dios por delante y eso me ha llevado hasta el lugar donde estoy. Los profes y compañeros siempre apoyándome.

El próximo miércoles el Plaza Amador recibe en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez al Real España para buscar su pase a semifinales.