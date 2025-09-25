MLB MLB -  25 de septiembre de 2025 - 12:39

MLB: Justin Lawrence con racha de entradas sin permitir carreras con Piratas

Justin Lawrence volvió a tener una jornada en blanco donde lanzó una entrada, ponchó a dos en el triunfo de los Piratas de Pittsburgh.

Justin Lawrence volvió a tener una jornada en blanco donde lanzó una entrada, ponchó a dos en el triunfo de los Piratas de Pittsburgh 4-3 ante los Rojos de Cincinatti.

El ex de los Rockies de Colorado no recibe una carrera desde el pasado 29 de marzo ante los Marlins de Miami, desde entonces lleva 15.2 sin permitir anotaciones.

Este año el panameño en 16 partidos tiene marca de 1-0 con 0.54 de efectividad en 16.2 con 21 ponches y 1.02 de WHIP, además de 5 hold.

El relevista fue activado el pasado 12 de septiembre de la lista de lesionados de 60 días por problemas en el hombro.

Los Piraras son último en la división central de la Liga Nacional de la MLB con registro de 69 - 89.

