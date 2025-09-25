Premundial de Béisbol U23: Prospectos profesionales que jugarán con Panamá

Panamá jugará el Premundial de Béisbol U23 que otorga 3 cupos al Mundial 2026 de Nicaragua y contará con cotizados prospectos de la pelota profesional en la Major League Baseball entre ellos el receptor del West, Eduardo Tait, figura destacada en la organización de los Minnesota Twins.

Tait es el prospecto #2 de su organización, tras ser transferido este año en la temporada de cambios de MLB, proveniente de los Philadelphia Phillies, llega a Minnesota donde ha seguido impresionando con su talento.

Tait este año jugó en tres equipos, dos con Filadelfia y uno con Minnesota, donde tuvo destacada actuación, con apenas 19 años de edad, se convierte en el principal talento panameño en Ligas Menores, camino a las Grandes Ligas en un futuro muy cercano.

En tres años en la pelota profesional, Tait ha despachado 28 cuadrangulares y remolcado 180 carreras, para sustentar con números su talento, dejando también en el 2025 su huella en el Juego de Estrellas del Futuro, donde tuvo la oportunidad de participar.

Otro de los talentos con los cuales contará Panamá es el también receptor panameño de los San Francisco Giants, Adrián Sugastey que viene de firmar una temporada de ensueño en la clase AA, donde pulverizó el récord de más jugadores sacados en intento de robo con 50, lo que establece una marca para su franquicia en la Clase AA.

Sugastey de 6' 1" y 210 libras es un talento con sello de jugador de Grandes Ligas, por lo que se espera mucho liderazgo de su parte en la selección nacional U23 para este evento, el cual suena imperdible para los aficionados de la pelota panameña.

Otros profesionales que estarán serán el receptor coclesano Juan Diego Rosas de Toronto y el derecho Eduardo Castillo también coclesano con los Chicago Cubs en ligas menores.

Calendario de Panamá en el Premundial de Béisbol U23

Costa Rica vs Panamá - Domingo 28 de septiembre (7:00 pm) Estadio Mariano Rivera

Honduras vs Panamá - Lunes 29 de septiembre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera (En vivo por RPC)

Panamá vs México - Miércoles 1 de octubre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera (En vivo por RPC)

Panamá vs Guatemala - Jueves 2 de octubre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera

Viernes 3 de octubre: Semifinales (En vivo por RPC)

Sábado 4 de octubre: Partidos por medallas (En vivo por RPC)

FUENTE: FEDEBEIS