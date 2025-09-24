MLB: José Caballero igualó hito de Roberto Kelly y Rubén Rivera

Hace un par de meses José Caballero se convirtió en el octavo panameño en jugar con los Yankees de New York. En este lapso se ha convertido en un jugador clave gracias a su velocidad, versatilidad en la defensa y ahora con sus batazos oportunos.

"Chema" tuvo un momento cumbre con los Yankees cuando conectó un batazo al jardín central, desde la segunda base Aaron Judge anotó para dejar tendido en el terreno a los Chicago White Sox y también asegurar un lugar en la postemporada.

El panameño llegó a primera, se giró y sus compañeros llegar donde él para celebrar con euforia, uno de ellos Anthony Volpe, que en las últimas semanas desde los Estados Unidos crearon una atmósfera de competencia entre el campo corto y el santeño.

Hito de José Caballero

Caballero se convirtió en el tercer panameño en conectar un "Walk Off" con los Yankees, tras Roberto Kelly, el 18 de septiembre de 1991 (vs. Cerveceros) y Rubén Rivera, el 18 de septiembre de 1996 (vs. Orioles).