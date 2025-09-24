MLB: José Caballero igualó hito de Roberto Kelly y Rubén Rivera

Hace un par de meses José Caballero se convirtió en el octavo panameño en jugar con los Yankees de New York. En este lapso se ha convertido en un jugador clave gracias a su velocidad, versatilidad en la defensa y ahora con sus batazos oportunos.
El panameño llegó a primera, se giró y sus compañeros llegar donde él para celebrar con euforia, uno de ellos Anthony Volpe, que en las últimas semanas desde los Estados Unidos crearon una atmósfera de competencia entre el campo corto y el santeño.
Hito de José Caballero
Caballero se convirtió en el tercer panameño en conectar un "Walk Off" con los Yankees, tras Roberto Kelly, el 18 de septiembre de 1991 (vs. Cerveceros) y Rubén Rivera, el 18 de septiembre de 1996 (vs. Orioles).