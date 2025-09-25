Kadir Barría es el segundo panameño en jugar en primera de Brasil tras Felipe Baloy

Kadir Barría ha sorprendido por su rápido ascenso desde que se sumó al Botafogo donde inició en el equipo Sub-20 y tras sus goles recibió la oportunidad de ser llamado al primer equipo, que dirige Davide Ancelotti tras marcar cuatro goles con el filial en siete partidos.
Luego de esto y con los minutos de añadido, Ancelotti dio paso a Kadir con la camiseta 37 que se convirtió en el segundo panameño en jugar en la primera división de Brasil, luego de Felipe Baloy que jugó precisamente para Gremio y para el Athletico Paranaense.
¿Cuándo vuelve a jugar Botafogo?
Este domingo el Fluminense será el rival de Botafogo a las 2:00 P.M. a la espera de ver si Barría es tomado en cuenta nuevamente.