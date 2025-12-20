Premier League: Arsenal venció por la mínima al Everton

Presionado por el Manchester City, ya por su quinta victoria seguida, el Arsenal respondió en un escenario complejo contra el Everton, al que doblegó con un penalti transformado por Viktor Gyokeres para retener la primera posición, cada vez más entredicho, pero todavía suya, como cada jornada en los últimos meses en Premier League.

Es su tramo más dudoso, con un empate y una derrota en las cuatro citas más recientes antes de su visita a Liverpool, el conjunto de Mikel Arteta se sostiene líder, con una victoria reafirmante. Aún sin estar en su mejor nivel, aunque en fases de la segunda parte hizo méritos más que suficientes para haber resuelto el enfrentamiento con más goles, nadie es capaz aún de desplazarlo. Lo celebró efusivo el técnico español. Es el gran valor de este triunfo.

El inicio alertó al Arsenal en el flamante nuevo estadio del Everton. Se sintió agobiado al principio, estresado, más aún con el triunfo previo del Manchester City que lo obligaba a vencer en Liverpool, pero se repuso minuto a minuto, más aún cuando tomó ventaja en el minuto 27, con el penalti transformado por Viktor Gyokeres. Su quinto gol, tan solo, en quince encuentros ya en este curso en la liga inglesa, aún por debajo de la expectativa.

Su trallazo al medio de la portería, sin ocasión para Jordan Pickford de interponerse en el 0-1, castigó la imprudencia de O’Brien que derivó en el penalti. Es tal el miedo que genera el Arsenal en cada uno de sus saques de esquina que provoca el caos y los nervios en la defensa rival. El lateral del Everton pareció un jugador de rugby o voleibol, manos arriba.

Una pena máxima absurda, detectada por el VAR y confirmada por el árbitro en cuanto observó la acción en el monitor a pie de campo. Era una evidencia el penalti. Clarísimo. Desde entonces, cada barullo en el área del Arsenal, la afición del Everton reclamó un penalti tras otro. Ninguno se concedió, ninguno lo pareció, por más énfasis en la protesta.

La segunda parte sí fue del Arsenal, más vertical, más incisivo, más parecido a lo que siempre ha sido bajo las órdenes de Mikel Arteta, estrellado con el poste en sendas ocasiones de Leandro Trossard, primero, y Martín Zubimendi, después, en un margen de uno a otro de apenas tres minutos, del 65 al 68, en el mejor momento de los ‘Gunners’.

Realmente, el Everton no tiró a portería. Ni un solo lanzamiento entre los tres palos en más de 90 minutos. Y sólo dos fuera. Fue una sensación más artificial que real, por la mínima distancia del marcador, por los vaivenes del juego del equipo londinense y por el ímpetu del equipo de Liverpool, que insistió hasta el final. El Arsenal aún es muy líder.

