Premier League: Leeds derrotó al Nottingham Forest

El Leeds United puso fin a su mala racha en el momento oportuno, con la visita a Elland Road del Nottingham Forest, en un duelo clave por la permanencia en la Premier League (3-1) que le distancia de la parte baja de la tabla que aún amenaza a su adversario.

El conjunto de Daniel Farke está ahora a nueve puntos del antepenúltimo, el West Ham, que marca el descenso, del que se separó con su séptima victoria en la competición que enterró los resultados negativos obtenidos previamente con el empate contra el Everton y la derrota frente el Arsenal.

Todo lo contrario que el Nottingham Forest que acudió a la cita de la vigésima quinta jornada alentado por su buena racha. Cuatro sin perder -dos empates y dos victorias-. Pero tras la derrota en Leeds vuelve a sentir la amenaza de la terna de cola de la tabla.

Porque el cuadro de Sean Dyche no tuvo respuesta a los momentos de inspiración del equipo local, a la media hora del choque. En el 26, un pase largo de Ilia Gruev fue aprovechado por Jayden Bogle que ganó la espalda a la zaga visitante. Cuatro después, el Leeds hizo el segundo, en una jugada de James Justin que acabó con un asistencia sobre Noah Okafor que batió por segunda vez a Stefan Ortega.

La sentencia la firmó Dominic Calvert Lewin con un gol con el pecho, en un centro al área de nuevo de Ilia Gruev al inicio de la segunda parte.

Porque el acierto del Nottingham Forest no llegó hasta el tramo final, con el partido decidido. En un pase desde la derecha de Omari Hutchinson que cabeceó a la red el italiano Lorenzo Lucca que estableció el resultado definitivo y que deja al Forest a seis puntos del West Ham que el sábado visita al West Ham en su encuentro de la vigésima quinta fecha.

FUENTE: EFE